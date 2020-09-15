欧中视频峰会突显欧中关系困境

就周一的欧中视频峰会，德国媒体发表评论，突出了欧中关系的艰难。

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《南德意志报》认为，根据中国人的分析，全球化世界将很快成为过去。“中国标准2035”和“中国制造2025”都显示，中国正在打造自己的力量，尽力退出全球一体化。这样一个庞大的国家对戴姆勒，巴斯夫，苹果和西方任何金融机构都是一个真正的挑战，它同时也是对民主下的市场经济的挑战，再加上新的意识形态和政治强势带来的发展，双方的矛盾已经无法通过欧中视频峰会来解决了。

柏林出版的《每日镜报》也对欧中关系不抱很大希望。该报认为，自从北京通过了港版国安法，欧盟和中国的关系比以往任何时候都更艰难。此前，布鲁塞尔已称中国是系统竞争对手。在中国，欧盟的价值观，包括法治，言论和新闻自由，都必须服从于经济和社会利益。自从批评人士在香港沉默后，欧盟与中国之间展开更多业务的趋势再次下跌。

《新奥斯纳布吕克报》对中国的批评更为尖锐。该报写道：当北京用铁腕破坏香港的独立时，少数民族被安置在再教育营里，中国变成了数字监控的噩梦，并威胁要兼并台湾。人们现在必须承认：通过贸易带来变革的希望并没有实现