特朗普：期待沙特与以色列建交“时机已来临”

美国总统特朗普主持下，以色列与两个海湾阿拉伯国家阿联酋及巴林正式签署历史性关系正常化协议。法新社说，在美国大选日益临近之际，特朗普希望展现“促成和平者”的形象。特朗普表示，期待沙特与以色列建交，“时机已来临”。

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特朗普在周二于白宫举行的以色列与阿联酋及巴林建交仪式上表示，“经过数十年的不和与冲突后，我们见证了新中东的曙光。”特朗普说，“我们今天下午在这里改变历史进程。”阿联酋和巴林周二在特朗普主持的仪式中，与以色列签署关系正常化协议，成为继1979年埃及和1994年约旦之后与以色列建立外交关系的阿拉伯国家。

特朗普盛赞这是“一大步，所有信仰与背景的人们，在和平与繁荣中一起生活”，他并宣称这三个国家“将携手合作，他们是朋友”。

法新社消息，特朗普表示，期待沙特与以色列建交，“这个时机已来临”。 特朗普在仪式举行前表示，还有5、6个阿拉伯国家准备同意与以色列关系正常化。特朗普在白宫椭圆形办公室接待以色列总理内塔尼亚胡时表示：“我们与大约5个国家已取得非常大的进展，另外5个国家。”他说，我们至少与5、6个国家非常迅速地取得进展，我们已经同它们洽谈。

以色列总理内塔尼亚胡和阿联酋外长阿布杜拉、巴林外长札亚尼于白宫南草坪，在数百位与会贵宾的见证下，签署这项美国居中斡旋达成的协议。 内塔尼亚胡表示，这项美国斡旋的和平行动，有可能永久结束以色列与阿拉伯国家的冲突。他说：“这是历史的转机，预示和平新黎明的来临。”“这项和平最终将扩大纳入其他阿拉伯国家，最终可能永久结束以阿冲突。”