特朗普：甲骨文与字节跳动“接近”签署合作协议

法新社援引美国CNBC报道，美国特朗普政府将在当地时间周二下午，批准软件公司甲骨文与短片分享平台TikTok母公司字节跳动所达成的合作协议，并对外宣布。特朗普周二称，甲骨文与字节跳动“接近”签署合作协议 。

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法新社分别联系甲骨文及字节跳动公司，都没有得到对方对此消息的证实。但两家公司都证实达成合作协议，但没有透露协议的具体内容。美国财长姆努钦此前表示，美国政府已与上周末收到商业软件开发商甲骨文提议，将TikTok变成一间总部设在美国的公司。白宫本周会审核有关提案。

据业界人士透露，虽然这项协议没能达到总统特朗普全面收购TikTok在美国业务的要求，但甲骨文领导层与特朗普政府保持密切的关系。

甲骨文周一发出的声明指出，字节跳动选择甲骨文作为可信赖的技术提供者，使TikTok可以继续在美国营运。不过，甲骨文与字节跳动的协议不属于“出售或收购”。

TikTok的声明表示，与甲骨文的协议应该可以解决美国政府的安全忧虑，强调TikTok对美国的1亿用户很重要，合作协议一旦获批准，预计可以在美国创造25000个新职位。