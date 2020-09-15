美国调低赴华旅游警示到「重新考虑」 香港反因国安法而被提升一级警示

美国国务院宣布，随着中国大陆疫情改善，决定把对中国的旅游指示由最高的「不要前往」，调低一级到「重新考虑是否前往」级别；相反，作为中国特区的香港，却因北京任意为港制定港区国安法，容许当局针对包括美国公民在内的人民，遭美国把旅游指示由第二级的「提高警惕」提升到次高的「重新考虑」级别。

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美国昨(14日)在国务院网页上更新6月时对中港两地的旅游指示，在一升一降的情况下，令两地现时同处次高的「重新考虑是否前往」级别。

国务院指出，世界卫生组织已调低因新型冠状病毒发出的旅游警示，而中国亦已恢复大部分的商业运作，学校亦已复课，情况已见改善，故此将6月发出的旅游警示降低一级。

香港则获相反对待，美国国务院指出，中国在香港实施港区国安法，任意地单方面在香港行使政策和执行的权力，而北京当局亦已表明会利用港区国安法去针对被定义为分裂国家、颠覆、恐怖主义和与外国勾结的行为，而且有关法例并非只涵盖香港居民，对公开批评中国的美国公民，会增加被捕、扣留、驱逐、起诉的风险，呼吁美国公民前往香港之前，要重新考虑行程。

这个在四级中的次高级别的「重新考虑是否前往」指示，代表该地有根据法例任意执法的情况。国务院的声明指出，中国政府会发动文宣，诬蔑一些人挑起社会动荡，在某些情况下，个人资料会被公开，在社交网站会遭到威胁。

另外，亦可能会任意羁留美国公民，并会在未经应有的法律程序下禁止美国公民离开中国，以迫使美国公民参与中国政府的调查、迫使他们在外的家人返回中国、令中国在解决私人纷争或国际谈判中取得优势。而在被拘留后，美国公民更可能难以获得领使协助，华裔美籍公民更可能因中国不承认双重国籍而受到更多的骚扰和审查。