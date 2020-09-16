世贸裁决美对华贸易战违规 北京称欢迎促尊重裁决 华盛顿或据守停摆不理会

世贸组织裁定美国在贸易战中对中国加征关税不符合世贸规则。对此，中国外交部发言人汪文斌周三表示，“中方对专家组做出客观公正裁决表示赞赏”，专家组报告再次证明“真正破坏国际规则的正是美方自己”。中国敦促美国尊重裁决并执行。但专家指因世贸上诉机构当前停摆，无法做出最终判决并执行，对美国发动贸易战并无威胁。美国与中国今年达成第一阶段的贸易协议中，也设立了一个“双边评估和争端解决办公室”的机构，双方自行处理协议争端，也弱化WTO多边机制。

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就世贸组织裁定美国加征关税违反规则，中国外交部发言人汪文斌例行记者会上称，希望美方充分尊重专家组的裁决和以规则为基础的多边贸易体制，采取实际行动与世贸组织成员共同维护多边贸易体制。

据汪文斌说，“中方始终坚定支持和维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，尊重世贸组织规则和裁决。”

该报道说，世界贸易组织周二裁定，美国在与中国的贸易战中对数千亿美元商品征收关税违反了全球贸易规则，这一裁决引发了华盛顿方面的愤怒。世贸组织三人小组表示，美国征收的关税违反了贸易规则，因为这些关税仅针对中国，且高于美国同意的最高税率。不过华盛顿表示，两年前对价值2,000多亿美元的中国商品征收关税是合理的，因为中国强迫企业转让技术和知识产权。

据中央社报道，世界贸易组织15日裁定美国对中国加征关税违反规则，虽然世贸此举维护了促进多边贸易，但因世贸上诉机构当前停摆，无法做出最终判决并执行，对美发动贸易战无实质影响。

世界贸易组织15日表示，美国政府对总值超过2000亿美元的中国商品加征关税与WTO最惠国待遇等原则不一致，违反贸易规则。这是世贸组织首度就川普政府对各国课征的关税作出不利裁定。

美国总统特朗普上任后强调单边及保护主义，对中国祭出贸易战。WTO这项裁定虽然维护了促进多边贸易使命，不过，目前世贸组织上诉机构停摆，对美国贸易战无威胁。

据该报道，WTO上诉机构是争端解决机构下的常设上诉机制，处理成员国之间的贸易纠纷，被视为WTO的“最高法院”。上诉机构通常设有7名法官，但美国近年持续杯葛法官提名下，上诉机构在2019年12月停摆。根据上诉机制，会员国在争端裁定后60天内可提出上诉。这次争端裁决出炉后，只要美国提出上诉，上诉机构因无法覆审做出最终有约束力的判决并执行，外界认为这是美国敢放手打贸易战主因之一。

虽然欧洲联盟、中国与另18个国家与地区今年推出一个临时机制，让参与临时机制会员国的贸易争端仍有仲裁与上诉空间，但美国不支持也不参与。

据中央社说，美国2018年7月对中国约340亿美元输美商品课征25%关税，9月24日起再对约2000亿美元商品加征10%关税。中国商务部就美国的征税举动，向世贸组织争端解决机制提起磋商请求，正式启动世贸组织争端解决程序。