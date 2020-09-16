中印边境问题未解决 印防长首曝对解放军造成重大伤亡

中印今年6月在拉达克的加勒万河谷爆发肢体冲突，印度国防部长辛格周二（15日）出席印度联邦会议，表示印军在此次冲突中对解放军造成重大伤亡，印方已做好准备应对任何情况。有印度传媒认为，辛格的言论是中印在拉达克东部实控线持续对峙以来，印度政府发表的首份官方声明，具有极其重要的意义。

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据东网今天报道称，中印边境问题未解决，印防长说：对解放军造成重大伤亡。印度国防部长辛格表示，印方已做好准备应对任何情况。

据辛格表示，中方在实际控制线部署大批部队和军备，包括班公湖南北两岸等拉达克东部地区。印军已进行适当的反部署，以确保印度的安全利益得到充分保障。他指出，中方有关行动试图单方面改变现状，印方已通过外交和军事渠道向中方明确表示，上述行动是不可接受。他称中印的边境问题仍未解决，但重申印度重视双边发展，愿意维持边境和平和安宁。

据辛格指出，中印在1993年和1996年的协议，明定尊重和严格遵守“实际控制线”是边境地区和平与安宁的基础，但中方增兵违反协议。他表示，解放军6月在加勒万河谷及上月底采取的行动，是无视双方的各项双边协定，即使印军恪守原则。

此外，据该报道，有印度官员表示，中印双方于中国外交部长王毅与印度外交部长苏杰生本月10日会谈前，双方部队于班公湖北岸发生对空鸣枪事件。

东网报道称，中国外交部发言人汪文斌周三（16日）表示，当务之急是印方应立即纠正错误做法，尽快在现地脱离接触以实际行动推动白罗斯边境缓解和降温；又指中印边境事态的责任不在中方，是印方违反了协议在先。