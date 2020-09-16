中国新冠疫苗首次在境外获批紧急使用 特朗普称疫苗或在3至4周后推出

华尔街日报16日报道称，阿联酋成为中国以外第一个批准紧急使用一种中国新冠候选疫苗的国家。报道认为，这如同对一家中国国有制药公司投下了信任票。与此同时，路透社援引美国总统特朗普表示，新冠病毒疫苗可能在三或四周后推出，强调了美国公共卫生官员和辉瑞药厂本月稍早给出的预测。

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华尔街日报报道说，中国医药集团正在与全球竞争对手争相研发新冠疫苗，以阻止疫情传播。在阿联酋做出上述批准前，中国政府已经批准三种国产疫苗在中国紧急使用，其中包括国有企业中国医药集团有限公司(Sinopharm, 简称：国药集团)研发的两种候选疫苗。据该公司称，在临床试验之外，其研制的新冠灭活疫苗已为数十万人接种，当中包括医务人员、国企员工和中国记者。

目前全球有九种候选疫苗正在进行最后阶段的临床试验，其中有四种来自中国。国药集团自7月份以来一直在阿联酋对其候选疫苗中的至少一种疫苗进行试验，该公司董事长当时表示，目标是在大约三个月内完成试验。

根据官方数据，由于几乎没有本地感染病例，中国科学家不得不冒险到国外试验疫苗的效果。阿联酋是首批帮助中国启动疫苗三期试验的国家之一。中国在十多个国家进行此类试验，其中包括巴西、摩洛哥、阿根廷、巴基斯坦和俄罗斯。

另据路透社消息，新冠疫苗大战之际，美国总统特朗普周二表示，抗新冠病毒疫苗可能会在3至4周的时间内准备就绪。

在ABC新闻台于费城主办的一场活动中，特朗普为他对抗新冠病毒危机的方式进行辩护，并保证抗新冠病毒的疫苗将很快就以供应。

特朗普表示，“我们即将得到疫苗。你想知道真相吗，由于需要食品药品监督管理局等部门的层层审批，上一届政府可能需要花费数年的时间才能让我们得到新的疫苗，而我们却将在几周内实现这个目标，这个时间可能是3到4周。”