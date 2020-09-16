中科院军令状 被美掐住脖子的技术列为科研任务

中国科学院院长白春礼今天说，面对美国对中国高科技产业的打压，中科院将把被美国“卡脖子”的项目列为科研任务，用未来10年进行新的部署，并集中全院力量攻关。中科院目前将一些关键核心技术攻关已成立领导小组，要求每个承担重大任务的人要签署责任状。

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据中央社今天报道，中国中科院指被美掐住脖子的技术，列为科研任务。据中国国务院新闻办公室今天举行记者会，说明中国科学院“率先行动”计划第一阶段实施情况。白春礼回答媒体询问第二阶段（2021至2030年）任务时，作上述表示。白春礼说，当前中国科技的发展正在转型，经济高品质发展也需要科技高品质发展。面对美国对中国高科技产业的打压，中科院先前已做了一些工作，未来10年还会针对一些被“卡脖子”的关键问题做新的部署。

他指出，这些新部署已进行了几方面，一是研发出自己的超级电脑系统，并应用到气象预报、分子设计、药物研发、大气预报等，还可用在基础性的研究、宇宙学研究等。白学礼说，二是尖端轴承等很多关键原料还需要进口，因此把被美国“卡脖子”的清单，变成科研任务清单来布局，例如航空轮胎、轴承钢、曝光机及一些关键核心技术、关键原物料等。中科院争取在第二阶段聚焦在国家最关注的重大领域，集中全院力量攻关。

据中国科学院院长白春礼说，目前一些关键核心技术攻关已成立领导小组，要求每个承担重大任务的人要签署责任状，研究所要做好后勤保障，要求承担科技任务的科技人员在承担任务攻关中“不去报奖，不去干一些与承担任务无关的事”，全力把攻坚任务做好。