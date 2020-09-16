习近平促生物科技要自己掌握 用举国体制突破技术

中共总书记习近平在最新一期党刊“求是”杂志发表文章说，重大生物科技成果是“国之重器，一定要掌握在自己手中”。要发挥“举国体制”优势，集中力量展开核心技术的攻关。

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据中央社报道称，习近平号召生物科技要自己掌握，用举国体制突破技术。中共总书记习近平在最新一期党刊“求是”杂志发表文章还说，要发挥“全球抗疫物资最大供应国”作用，“全面深入参与”相关国际标准、规范、指南的制定，分享“中国方案、中国经验”，提升中国在全球卫生治理体系中的“影响力和话语权”，共同构建“人类卫生健康共同体”。

中央社说，中国正积极研发2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫苗，习近平这项谈话被认为有鞭策疫苗尽速研发，且充分掌握核心技术的意味。

习近平这篇以“构建起强大的公共卫生体系，为维护人民健康提供有力保障”为题、预定16日发表的文章，再度强调中医的重要。他说，要发挥中医药在重大疫病防治中的作用，“中西医结合、中西药并用”，是这次疫情防控的一大特点。据习近平表示，要把“增强早期监测预警”能力，作为健全公共卫生体系当务之急，并要建设一批“高水准公共卫生学院”；要建立健全分级、分层、分流的传染病等重大疫情救治机制，加强国家医学中心、区域医疗中心等基地建设，提升重大传染病救治能力。

该报道称，习近平还提到，要深入开展“爱国卫生运动”。总结新冠肺炎疫情防控斗争经验，丰富“爱国卫生”工作内涵，创新方式方法，并宣导“文明健康绿色环保”的生活方式。习近平说，生命安全和生物安全领域的重大科技成果是“国之重器，一定要掌握在自己手中”。要加大卫生健康领域科技投入，发挥新型“举国体制”的优势，集中力量开展核心技术攻关，持续加大重大疫病防治经费投入，加快补齐中国在生命科学、生物技术、医药卫生、医疗设备等领域的短板。