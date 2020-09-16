传路透提新证据指华为与伊朗交易 对孟晚舟案或不利

华为违反美国制裁伊朗案件又有新发展，美国当局曾称，华为曾在2007年至2014年间，透过香港注册的星通技术公司（Skycom Tech Co Ltd）把美国电脑设备卖给伊朗，但华为表示已在2007年出售了星通技术，而《路透社》调查发现，据星通技术在巴西提交的公司记录，显示华为在2007年出售星通技术的股份以来，仍在巴西和星通技术紧密往来了5年。有分析猜测此新证据或对孟晚舟引渡案申诉不利。

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据自由时报今天报道称，华为违反伊朗制裁案新进展！路透曝和关键公司往来证据。《路透》调查发现，华为违反美国对伊朗制裁案中的关键公司“星通技术”，和华为公司在2007年后仍继续往来。

自由时报说，《路透》今（16）报道，该报调查发现，华为违反美国对伊朗制裁案中的关键公司“星通技术”，和华为公司在2007年后仍继续往来。据星通技术在巴西圣保罗州提交的公司记录，其显示自2007年华为出售其在星通技术的股份以来，星通技术和华为仍在巴西紧密往来了5年。星通技术在巴西和香港提交的公司记录也显示，华为的两名主管胡厚昆和郭平，也与星通技术保持密切联系，直到2007年底。除了孟晚舟在2008年2月至2009年4月曾任星通董事外，胡厚昆和郭平也经营1家拥有星通技术的公司“Hua Ying”。据消息，胡厚昆和郭平目前都是华为的副董事长，并轮流担任公司董事长。现担任华为轮值董事长一职者为郭平。

据该报道，星通技术的公司纪录还显示，华为对星通技术的控制权不仅扩展到了伊朗，还扩展到了巴西，其控制权并延续到华为被控违反伊朗制裁的时期，但华为却声称，已在2007年出售星通100％的股权。

美国检方在今年2月，以共谋诈欺勒索、窃取商业机密等16项罪名起诉中国华为及其子公司，指其涉嫌窃盗智慧财产（IP）长达数10年，并向受制裁的禁运国家伊朗销售监控设备等，据《路透》指出，新发现证实华为对星通技术的控制，比美国检方宣称的还强。

据该报道称，对于此报道，华为尚未发表回应。