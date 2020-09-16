半导体日企都不再向华为供货了

美国商务部对华为的半导体出口限制在9月15日生效。索尼、铠侠（KIOXIA，原东芝存储器）等日本半导体厂商相继停止对华为供货。日本企业被认为面向华为供应约1.1万亿日元月1百亿美元零部件，随着停止对大客户供货，日企的经营也难免受到影响。 由于美国此次的限制，采用美国技术的企业被全面禁止对华为出口半导体。即使不直接向华为供货，而向其他企业供货，如果最终用户是华为，也有可能违反美国的出口管理规则。日本的各厂商不得不逐一排查零部件的供应渠道。

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据日本经济新闻今天报道说，日企相继停止向华为供货半导体。索尼向华为供应用于智能手机摄像头等的图像传感器，但15日之前停止了供货。索尼与华为的交易额每年达到数千亿日元，正在讨论向美国商务部申请出口许可。经营通信设备半导体的三菱电机暂时停止向华为供应部分产品。双方在通信用光器件（光学半导体）和高频器件等领域每年的交易额达到数十亿日元。三菱电机判断部分产品有可能成为受限的对象。

由于美国此次的限制，采用美国技术的企业被全面禁止对华为出口半导体。即使不直接向华为供货，而向其他企业供货，如果最终用户是华为，也有可能违反美国的出口管理规则。日本的各厂商不得不逐一排查零部件的供应渠道。排查供应渠道需要较长时间，即使并未明确成为限制对象，也出现暂停供货的趋势。东芝自9月15日起暂停向华为供应机械硬盘（HDD）和半导体。该公司表示，“希望观察自身产品是否成为限制对象”。

在面向华为的零部件供应广泛中断的背景下，日本企业的担忧也在扩大。三菱电机的高管表示，“有可能受到生产活动减速等间接影响”。日本企业为了把影响控制在最小限度，将寻找代替的买家。

日本瑞萨电子面向华为的5G基站供应增强信号的半导体等。计划向瑞典爱立信和芬兰诺基亚等其他基站企业增加销售。

据日本经济新闻说，由于此次的限制，如使用美国的制造设备和软件等技术，即使是其他国家生产的半导体，也不能向华为供货。