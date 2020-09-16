华为遭掐 中纪委也鼓励芯片 称中国涅磐开端了

美国对华为的禁令15日正式生效，直接导致“芯片断供”，隶属于中共中央纪委国家监委（中纪委）辖下的直属媒体《中国纪检监察报》16日刊文称，此举将倒逼华为攻坚，也是中国全民的“警醒剂”，认为随中芯国际、华为等企业努力，这场“战争”，或许就是中国芯片产业涅槃的开端。

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据东森新闻今天报道称，华为遭断供，中纪委喊话：中国芯片产业涅槃开端。消息说，华为因芯片断供，短期内智慧型手机等业务将大受打击。美国禁令生效后，意味着台积电、高通、三星、SK海力士、美光等主要元件厂商，将不会再供应芯片给华为，华为将难以买到利用美国技术生产的芯片等相关零组件。

该报道引据市调机构加特纳数据显示，2019年华为在全球半导体采购支出达到208亿美元，高居全球第三，理由是中国虽在芯片的设计、制造、封装、测试四大环节中，于封装、测试上全球排名靠前，并有部分设计能量，但于最关键的“制造”上，仍难以取代世界领先的奈米级技术，包括ASML的光刻机，Synopsys、Cadence、Mentor三家美国公司几乎垄断的芯片设计市场，台积电等企业的精密制造实力等。

据该文称，新中国很早就意识到半导体产业的巨大潜力，1978年开发5微米制程半自动光刻机，但由于基础科研能力不足，制程从微米深入纳米后，中国与世界的差距拉大。该文强调，芯片这一劫数，渡得过去是“机”，过不了则“危”。为此，华为已启动规避美国技术，加强国产化的南泥湾项目，中芯国际也正在测试非美国设备的生产能力，计划今年底试产40纳米芯片。

东森新闻报道称，该文提及，中共总书记习近平日前主持科学家座谈会，重点提到许多科技创新领域被“卡了脖子”；8月4日，大陆国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，强调半导体产业和软件产业是讯息产业的核心，政府将给予更高的优先权，以实现独立自主。据文章总结，“我们不要怀疑华为战胜困难的决心，而且也不要低估了中国科学家的能力和韧劲。”对于华为来说，这毫无疑问是痛苦而艰难的时刻，但这或许也将成为华为，乃至整个中国芯片产业涅槃的开端。