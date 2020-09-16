大V称炸毁地球威胁特朗普 遭指是疯子狂言

中美新冷战如火如荼进行，彼此祭出政策各种制裁政策，有自称是中国教授、拥有300多万粉丝的网络红人赵胜铧狂言要“炸地球”。赵胜铧在微博发文称，把核弹投放到美国本土，毁灭美国是一个误区，在中国把几百枚核弹引爆，产生的次生灾害，就足以将这个世界文明全部毁灭，据台媒惊指此言论竟然还有2.7万中国人按赞。

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据联合新闻网今天报道，微博大V赵盛烨扬言，如果美国敢与中国抗衡，就引爆核武器，让全人类一起毁灭。据该报道称，用核战阻止美国? 中国大V教授赵胜铧狂言“炸地球”，并列举3个毁灭人类方案。赵胜铧鼓吹要以核战遏阻美国，列举了三个毁灭人类的方案，比如，在太平洋引爆装满核弹的潜艇、让2000米高海浪淹没除青藏高原之外的所有地区；在喜马拉雅山脉同时引爆数千枚核弹，改变地球公转的轨道；在四川盆地深钻1万米，引爆数千枚核弹致地心坍塌，让地球毁灭。

据该报道，赵盛烨不仅是中国网络大V，还有十多个比较招摇的头衔。他自称是一位80后教授，国际电子技术与电子工程师协会会员、国际计算机协会会员、也曾是中国“红客联盟”的发起人之一，还有，他曾被选入中共官方培养后备人才的浦东干部学院培训。

红客（Honker）成立于2000年底，由中国黑 (骇) 客Lion牵头组建，吸纳了全国众多黑客，其成员曾达到8万多人，是世界排名第五的骇客组织，并自称维护“国家利益”。2015年中国红客联盟“王子”以10万收购中国红客联盟全套域名，从此可能被标志着该组织被中共正式予以政治洗白，并成为其网军的一部分。