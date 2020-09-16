央视“求和说”传李红曾拟道歉 国台办否认

针对央视“求和说”导致国民党不派团参加“海峡论坛”后，主播李红曾准备道歉声明的说法，中国大陆国台办发言人马晓光16日否认此事，指“根本不存在”，“完全不符合事实”。台湾国民党曾决定派团参加19日在厦门开始的今年海峡论坛，因李红大字标题指王金平这人来求和说引发国民党生变，前国民党代主席以个人名义与会也被迫放弃，或皆因大陆没有书面道歉。国民党主席江启臣昨天祝福海峡论坛举办成功。

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据中央社今天报道称，央视主播拟对求和说道歉？ 中国国台办发言人马晓光今天否认此事，指“根本不存在”，“完全不符合事实”。马晓光并强调，国民党不派团参加“海峡论坛”一事，并不存在大陆对台工作出现“多头马车”、“鹰派主导”的情况。

中国国务院台湾事务办公室上午举行例行记者会，中国国民党不派团参加“海峡论坛”成为媒体询问焦点。马晓光在回答众多媒体询问此事时，作上述表示，但他并没有对国民党作出这一决定的本身，作具体回应。有媒体问到，央视主播李红一度为她的“求和说”准备道歉声明，要求马晓光证实。但他回答，“根本不存在这个引述报导所说的那种情况”。

马晓光指台湾有些媒体报导的“所谓道歉声明，完全不符合事实”。另有台湾媒体针对“求和说”引发大陆对台工作出现分歧的联想提出询问。马晓光则说，大陆对台工作并不存在出现“多头马车”、“鹰派主导”的情况。在对台大政方针上，大陆“上上下下态度一致”，有诚意和善意，但做事也有原则。马晓光说，不要把主持人的个人言论“无限放大，上纲上线，这不是处理问题应有的态度”。事情发生以来，台湾内部“有人挑拨离间，有人借题发挥，有人幸灾乐祸，有人推波助澜，他们谁道过歉”？

该报道说，据马晓光声称，台湾媒体发表评论认为，“这件事情出现这样的结果”，关键原因是台湾内部“诡谲的政治形势和恶劣的政治生态”。马晓光说，“坚持‘九二共识’、反对台独”是国共两党开展交流对话的政治基础，只要这个基础在，陆方愿进一步“加强沟通、求同存异、增信释疑、聚同化异”，共同推进两岸关系和平发展，维护两岸民众权益，维护台海地区和平稳定。