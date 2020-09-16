指疫苗未完成试验中国国际抢种与 专家警告安全隐患

中国将尚在试验中的新冠疫苗对上万人进行了接种，此举在国际上引发关注。由于疫苗尚未完成标准的试验程序，有专家对其安全性表示担忧。阿联酋本周授权紧急使用国药集团的一种疫苗，在国际上首个紧急批准使用中国疫苗，距离阿联酋开始人体试验仅六周。阿联酋官员报告称，在这些试验中，有出现预料之中的轻微副作用，但没有严重副作用。

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据路透社今天自上海报道称，中国7月启动疫苗紧急使用计划，对一些人群接种了由国药集团下属单位，以及在美国上市的科兴控股生物技术有限公司研发的三种试验中的疫苗。此前，由康希诺生物股份6185.HK研发的另一种疫苗于6月份已被批准在中国军队使用。此举旨在保护骨干人员并降低疫情复燃的风险。在全球各国政府争抢疫苗供应的情况下，中国的疫苗已经引起关注，这可能有助于改变外界此前对中国在这场疫情中所扮演角色的印象。

北京还没有公布国内目标人群的疫苗接种官方数据，这些群体包括医务、交通以及食品市场工作人员。

据该报道，但国药集团和科兴生物证实，至少有数以万计的民众已经接种疫苗。此外，国药集团称已经发出了数以十万计的剂量，该公司研发的疫苗中，有一种需要接种两次或三次。中国以公开且由上至下的方式来为试验疫苗背书及建立社会支持。提前接种疫苗者包括科兴生物及国药集团的高管，以及军方研究主管。

中国疾病预防控制中心生物安全首席专家武桂珍本周表示，她已经在4月注射疫苗。她宣布至少有些疫苗最早可在11月提供给公众使用。武桂珍在接受电视台访问时表示，目前为止接种疫苗的民众没有人感染新冠病毒，至今(疫苗接种)进展顺利，没有出现副作用。武桂珍的说法与上周国药集团的评论大致相符，数以万计接种疫苗的人前往高风险国家及地区后无一人感染，同时也没有明显不良反应的案例。

路透社说，中国的做法与许多西方国家不同，这些国家的专家警告，不要授权紧急使用尚未完成试验的疫苗，因为缺乏对较长期效果和潜在副作用的了解。约翰.霍普金斯大学(Johns Hopkins University)的疫苗研究员Anna Durbin表示，中国紧急使用疫苗的计划“非常有问题”，在没有临床试验标准对照组的情况下，不可能判断疫苗效果。

该报道称，熟悉谈判情况的消息人士对路透表示，几个国家已与康希诺生物接洽，并称军方的批准有助于吸引国外买家的兴趣。这位人士拒绝透露参与谈判的国家名称。康希诺生物亦未回复置评请求。康希诺生物已计划在巴基斯坦和俄罗斯试验该公司与中国军事研究单位合作研制的疫苗。

该报道引述中国生物技术股份有限公司副总裁张云涛表示，他的公司已接到一些海外国家要购买大约5亿剂试验疫苗的意向。菲律宾总统杜特尔特(Rodrigo Duterte)周一表示，菲律宾将优先购买中国和俄罗斯的新冠疫苗，并称菲律宾政府已经与中、俄两国展开了磋商。他还特别提到中国与其他国家的不同之处，称中国没有要求订金或是预付款。据杜特尔特说：“中国吸引人的地方是，你不需要向他们乞求或者哀求。西方国家的问题是，他们只在乎钱。”