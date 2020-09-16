敏感? 阿里与中移传拟投资大华

中国大华股份是中国第二大监控设备制造商，也是被美国去年列入黑名单的中国科技公司之一。美方表示，这些公司帮助北京监视和拘留维吾尔族和其他穆斯林少数民族。未经美国政府批准，那些列入黑名单的公司无法购买美国技术。路透社今天引述知情人士说，阿里巴巴和中国移动计划在未来几周通过定向增发，共同投资在深圳上市的大华股份。大华的市值为103亿美元。

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据路透社今天报道，阿里巴巴和中国移动考虑投资被美国拉黑的大华股份位知情人士表示，阿里巴巴和中国移动正在考虑向浙江大华技术股份有限公司投资30亿元人民币(4.43亿美元)。其中两位知情人士说，中国移动也在与大华协商一项价值400亿元人民币、为期三年的商业协议。由于此事是私下进行的，知情人士不愿具名。他们表示，该协议将授权中国移动使用大华的大数据和云计算服务，视频监控设备和物联网技术。

路透社说，这是关于这份商业协议和投资计划的首篇报导。中国移动和阿里巴巴均未回应置评请求。大华表示，没有关于此事的任何信息。

中国政府在搭建逾500个拥有全球最先进监控技术网络的智慧城市，这些城市的公共场所装有数以百万计的摄像头，人脸识别等技术得到更多的运用，以管理交通和公共卫生等各种问题。

这项动议对大华及其竞争对手海康威视都有益。

路透社引据前瞻产业研究院统计，2018年中国智慧城市市场规模达到7.9万亿元，2022年将达到25万亿元。新冠疫情大流行增强了该市场前景，全球对热成像摄像头的需求大增。