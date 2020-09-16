日媒: 在华日本商会希望中国政府确保防疫信息透明

由进军中国市场的日本企业组成的“中国日本商会”16日公布了希望中国政府改善营商环境的意见书。考虑到新型冠状病毒疫情和美中摩擦的影响，在华日企要求中国确保业务环境透明度和进一步的对外开放。

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据共同社今天报道，在华日本商会16日公布了希望中国政府改善营商环境的意见书。考虑到新型冠状病毒疫情和美中摩擦的影响，该意见书要求确保业务环境透明度和进一步的对外开放。

据该意见书称，新冠防疫措施存在中央和地方政府指示的相互矛盾，而且仅通过口头和社交网站（SNS）传达，有时令日企难以应对。意见书提出：“营商不确定性升高，期待便于筹划未来的制度运用。”围绕美中摩擦，要求避免日企成为美中相互对抗措施的对象。

关于东京电力福岛第一核电站核事故后持续的日本食品进口限制，也提出希望放宽。

据该报道，今年意见书新增了护理领域的要求项目，建议完善纸尿裤之类的护理用品国际标准化等制度，以扩大日中协作。报道还引述商会会长小川良典（丸红中国公司社长）就中国市场分析称：“汽车和相关零部件企业形势良好，但个人消费整体尚未恢复到新冠前水平。各领域情况不同。”