李克强乐观 中国经济年度目标与正增长双实现

中国总理李克强表示，近几个月中国主要经济指标保持稳定恢复态势，表明中国经济拥有强大韧性，中国经济发展可以实现年度主要预期目标，全年经济有望实现正增长。稍早李克强已经表达此乐观，指中国经济今年正增长。

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据路透社今天报道称，李克强称中国可以实现年度主要预期目标，全年经济有望实现正增长。中央人民广播电台周三援引他昨晚参加世界经济论坛全球企业家特别对话视频会议上的讲话并称，当前国际环境正在发生深刻复杂变化，支持多边主义，中国将继续扩大开放，放宽市场准入。

据李克强说，“中国统筹推进疫情防控和社会经济发展，经济企稳回升，近几个月主要指标保持稳定恢复态势，表明中国经济拥有强大韧性，”他并称，“经过努力，中国经济发展可以实现年度主要预期目标，全年经济有望实现正增长。”李克强并表示，保住1.2亿市场主体，特别是中小微企业，个体工商户，就能实现今年城镇新增就业900万人以上目标，稳住经济基本盘，并为未来发展奠定基础。

李克强表示，中国将坚持宏观政策适时、有力、合理，注重政策实施，根据形势变化完善和丰富政策内涵，巩固经济企稳回升势头。

据该报道，李克强同时并呼吁全球加强合作，维护贸易自由化。他指出，当前国际环境正在发生深刻复杂变化，和平与发展仍然是时代主题，交流与合作仍然是世界趋势，各方要共同承担责任，支持多边主义，共同维护贸易和投资自由化便利化，尽快恢复全球产业链、供应链。

路透社说，中国经济稳步复苏、回归疫情前水平的态势进一步确立。中国统计局最新公布的工业、投资和消费数据均超预期并创下年内高点，其中工业已接近去年均值水平，消费增速则为年内首度转正，显示在政策支持、疫情受控、外需持稳之下，中国经济恢复已上正轨。