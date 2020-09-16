林书豪又决定回NBA了 中国网友没有难为他

在今年带领北京首钢闯进CBA四强赛的“豪小子”林书豪，季后动向受到各界关注，林书豪透过个人社群网站宣布，将不会重返首钢效力，因为他还有一个NBA的梦想，希望在还能打球的情况下去追梦。中国网络上显现对此决定的回应，多报以理解，没有什么质疑。林书豪称他爱中国球迷。消息没有确指林书豪是否在微信或微博发布离开中国的决定，也没有提及美国NBA与林书豪谈判转会的细节。

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据世界日报报道称，林书豪宣布不回北京首钢：我还有NBA梦。林书豪昨天透过个人社群网站宣布，将不会重返首钢效力，因为他还有一个NBA的梦想，希望在还能打球的情况下去追梦。

林书豪在去年与暴龙夺下个人生涯首座NBA总冠军后，季后转往CBA北京首钢效力，并与球队签下一年300万美元的合约，在带领首钢闯进四强并止步后，林书豪就曾对外表示，将先好好休息再来决定未来动向。

据该报道，在日前北京首钢的洋将优先续约名单没有林书豪后，林书豪周二也透过个人社群网站宣布，将留在美国追寻重返NBA舞台的机会，“我是想直接跟你们讲，我决定了我今年不回首钢去打球，这个决定真的是我人生最难的一个决定，我花了四个星期，我这两、三个星期一直不能睡，每天早上四、五点就起床，一直在想、一直在想、一直在想，可是到最后，我不知道，虽然首钢对我非常好，我的队友、我的教练，秦总给我全部想要的，但我最后还是有一个NBA的梦想，我还有时间可以打球，我必须要去追，我知道很多球迷不管我受伤、被交易、失败，都支持着我，对我说不要放弃。”

据林书豪接着表示，自己在跟家人和朋友分享了这个决定，并一度哭了，“我昨天跟我家人、朋友分享的时候，我需要离开中国，我哭了。因为我知道今年是那么特别的一年，我能跟首钢打一年，我永远不会忘记，能每天看到这些球迷我真的很感动。非常难的决定，可是我只是想说，谢谢大家，我爱你们，可是这个决定我必须要做到。”