中国

海航集团董事长陈峰传因欠款被限制高消费

海航飞行广告照片 © 网络照片

作者： 小山 4 分钟

中国海南航空集团一直被传处于财困，更涉及合同纠纷欠款726,878元人民币。中国执行信息公开网周二披露，因海航集团未在限期内履行生效法律文书确定的给付义务，西安市碑林区人民法院上月依规对海航集团采取限制消费措施，限制集团及法定代表人、董事长陈峰不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为。