海航集团董事长陈峰传因欠款被限制高消费
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中国海南航空集团一直被传处于财困，更涉及合同纠纷欠款726,878元人民币。中国执行信息公开网周二披露，因海航集团未在限期内履行生效法律文书确定的给付义务，西安市碑林区人民法院上月依规对海航集团采取限制消费措施，限制集团及法定代表人、董事长陈峰不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为。
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据东网今天报道，海航集团涉合同纠纷欠款逾72万人民币，董事长陈峰被限制高消费。
据该报道，西安市碑林区人民法院上月13日，立案执行申请人柴靖申请执行海航集团有限公司合同纠纷一案。本次的限制行为，包括乘坐交通工具时不得选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；不可在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所有高消费；不可购买不动产或新建、扩建、高档装修房屋；不得租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公等多项限制。
原告柴靖2018年通过海航集团旗下的科技公司营运的聚宝汇App，购买“海聚宝1176期07—390天”产品，投资30万元。海航集团为产品提供担保，但仅支付原告投资本金5600元，未按兑付方案清偿，最终被判定需赔款。
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