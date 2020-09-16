美国传加大军售台湾 导弹地雷无人机 北京或生怒

美国寻求打破传统军售限制做法，向台湾一次性出售七种武器。四名消息人士称，随着特朗普政府不断加大力度向中国施压，美国当局打算向台湾出售多达七种主要武器系统，包括地雷、巡航导弹和无人机。分析指这将引发北京怒火。

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据路透社今天报道，美国政府拟大幅加码对台军售 触动中国敏感神经。路透社指独家消息透露，美国寻求向台湾一次性出售七种武器，此将是打破多年来惯例的罕见做法。以往美国对台军售总是分散进行，并且谨慎规划，以尽量降低与中国政府之间的紧张关系。

但特朗普政府在2020年对中国的态度变得更为强硬，此次军售正赶上中美关系处于几十年来的最低谷之际。与此同时，蔡英文今年1月成功连任，把加强台湾防卫力量作为优先任务后，台湾的军购企图也更加强烈。中国外交部之前表示，美国向台湾出售武器严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，中方对此坚决反对。另外，中方在7月时宣布，对美国向台湾军售案的主要承包商洛克希德马丁公司实施制裁。

随着中国军方在台海采取越来越激进的行动，美国一直希望藉由国防部的“堡垒台湾”计划，对中国形成一种军事制衡。

路透社说，驻美国台北经济文化代表处未回应置评要求。

三位了解国会山交易情况的消息人士表示，洛克希德马丁(Lockheed Martin)LMT.N、波音BA.N和General Atomics的军售案正在走出口流程，预计将在几周之内通报给国会。一位业内消息人士表示，国务卿蓬佩奥本周将就这些方案向特朗普做汇报。其中部分交易台湾早在一年多以前就已提出，但直到现在才走审批程序。美国国务院发言人对此不予置评。

美国一位高级官员提到中国在台湾海峡所展现的坚定和自信时说：“现在没有平衡，有的是失衡，我认为这很危险。”这位官员还表示，台湾增加防务支出是迈出的重要一步，但必须继续努力。