美驻华大使突离任 蓬佩奥指他想回家 政圈透露有助特朗普重任

中美关系紧张之际，美国驻华大使布兰斯塔德突然宣布离任。对外界多种猜测，美国国务卿蓬佩奥曾解释说，布兰斯塔德想回家了。路透社引述一位熟悉情况的美国官员表示，布兰斯塔德将卸任以协助总统特朗普的连任竞选。

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据路透社稍早报道，美国驻华大使布兰斯塔德将卸任以协助特朗普的连任竞选。一位熟悉情况的美国官员周一表示，美国驻中国大使布兰斯塔德将卸任，以协助总统特朗普的连任竞选。在布兰斯塔德即将离开北京之际，中美这两个全球最大经济体的关系正处于数十年来最糟糕的时期。

美国驻华大使馆在一份声明中说，布兰斯塔德将于10月初离开北京。布兰斯塔德此前是美国爱荷华州在任时间最长的州长。爱荷华州位于美国农业带，在帮助特朗普赢得2016年大选中发挥了作用。

共和党籍总统特朗普在2016年以大约9个百分点的优势赢得爱荷华州，而他的前任民主党人奥巴马在2008年和2012年均赢得该州。特朗普预计将在2020年击败民主党总统候选人拜登轻松拿下该州，但是一些民意调查显示，竞争加剧，吸引了美国参议院和总统竞选中的民主党人的资金，民主党人现在认为可以赢得这个州。

知情人士称，布兰斯塔德在爱荷华州担任州长20多年，他在该州的名望对特朗普来说是一项资产。特朗普对中国的贸易战以及自己对玉米乙醇政策的处置，测试了爱荷华州农村地区的忠诚度。

特朗普上个周六暗示，布兰斯塔德可能加入其选举阵营。特朗普在爱荷华州参议员Joni Ernst张贴在推特上的一段视频中表示，布兰斯塔德将从中国返乡，“因为他想协助选战。”

据路透社，美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)在推文中感谢了布兰斯塔德自2017年5月确认接任大使后的工作，并表示他对美中关系的重新平衡做出的贡献，让两国关系“以结果为导向、对等且公平。”

中美关系日益受到多重议题困扰，包括美国反对中国实施香港国安法、美国对中国应对新冠疫情不满、以及对中国在南海的领土主权争议。值此外交关键时刻，布兰斯塔德卸任并离开北京，使得美国驻北京大使悬缺，即使特朗普在11月3日大选连任，这个职位空档也可能持续数月。在美国大选之前，参议院只预定还有大约两周的会期。

据路透社说，中国外交部过去曾说布兰斯塔德是“中国人民的老朋友”。他在习近平数十年前访问爱荷华州时，首次与习近平结下友谊。