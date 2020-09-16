菅义伟新政府何为对华立场?

新任自民党总裁菅义伟16日在日本国会众议院全体会议上，以314票当选日本首相，大幅抛离其他候选人。外界关注日本在“后安倍时代”的发展，以及菅义伟的对中国的态度。港媒引述中国专家分析，“后安倍”时代的日本对华政策呈现“总体性遏制，局部性接触”的可能性很大。

广告 继续浏览后续

据香港经济日报今天报道，菅义伟当选日本首相，一文看懂其对中国立场。据该报道，菅义伟优势主要在内政领域，外交非其所长，他亦鲜有明确表达个人对华立场，预料他会延续“安倍外交”，牢固依托日美同盟的同时，基本保持对华协调路线。菅义伟作为安倍政府发言人，曾对中国问题有如下表态：

军备问题：

据日本共同社，菅义伟2日举行记者会，关于中国增强射程覆蓋日本的导弹能力等扩军路线，强调日本将与美国携手应对的方针。他称：“包括提高东亚地区的军备透明度在内，就如何管理军备进行讨论很重要。希望与美国继续紧密合作。”

菅义伟同时指出：“中国的国防政策以及军事动向是极为重大的关切事项，给予高度关注。”

钓鱼岛（日称尖阁诸岛）：

中国海警船5月连续出现钓鱼岛附近，菅义伟5月12日在记者会上表示：“完全不能接受。”他说，将继续保持紧张感并与相关部门合作，做好尖阁诸岛周边警戒监视的万全准备。

香港：

对于《港区国安法》立法，菅义伟7月2日称这“令人遗憾”，认为此举削弱了“一国两制”的信誉。

对于前香港众志成员周庭等人8月10日被警方以涉嫌违反《港区国安法》拘捕，菅义伟11日回应说，对香港持续的情况抱有重大忧虑，香港是日本极为重要的伙伴，双方有紧密经济联系与人文交往，认为在一国两制下，维持自由开放体制及民主安定发展，是至关重要，日方将利用外长通话等各种机会，向中方表达立场。

而被问到对中国制裁可能性的问题时，菅义伟仅表示“将和包括美国在内的相关国家合作，要求中国采取适当应对”。

去年5月，菅义伟对美进行为期四天的国事访问，完成“外交首秀”，与美国副总统彭斯、国务卿蓬佩奥等人举行了会谈。这被认为是与美国政要建立人脉，为日后出任首相铺路。一般预料，菅义伟将在继续巩固日美同盟基础上，和中国接触。

据香港经济日报报道引述上海国际问题研究院研究员蔡亮就指出，日本对华政策将如何变化，与其说受接任者自身性格特性影响，莫如说受到结构性影响更大，即更加受到美国对华关系的牵制。 他认为，“后安倍”时代的日本对华政策呈现“总体性遏制，局部性接触”的可能性很大。