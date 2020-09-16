解放军微妙透露歼20改良升级了?

解放军宣称东部战区空军王海大队的“新型改装战机”，在一场空中对抗以“零损伤”一举“击落敌机”17架。中国转发报导z，多研判这是歼20匿踪战机改装升级版。

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据中央社报道，解放军披露新型改装战机，疑是歼20升级版。

解放军官媒“解放军报”14日头版报导称，烈日当空，一场空中对抗激战正酣。东部战区空军航空兵某旅“王海大队”年轻飞行员陈鑫浩，面对来自不同方向多批“敌机”的拦截，与战友灵活协同、勇敢出击，在兵力明显处于劣势的情况下，以“零损伤”的态势一举“击落敌机”17架。报导引述“王海大队”大队长杨俊成表示，陈鑫浩驾驭这款新型改装战机“飞行时间刚过100小时”。

中央社引述港媒明报，王海大队隶属解放军空军航空兵第9旅，驻地位于安徽芜湖，是首个换装歼20的部队。该大队以抗美援朝战争的战斗英雄王海命名，王海在空战中击落、击伤敌机29架，并曾创造15：0的空战奇蹟。据报导，歼20于2011年首飞，2017年开始在解放军内服役协助训练，2018年正式列装作战部队，有消息称，歼20近期已换装国产改进型涡扇10引擎。

解放军空军微信公众号“空军发布”14日发布的同一则新闻，配有多张照片，但都是歼16战机，并没有歼20的照片。不过腾讯网与多个军事自媒体转发报导时，多研判王海大队飞行员陈鑫浩驾驶的是歼20战机，因为歼20改装升级已盛传许久，歼16改装版早已在3年前亮相，且歼16是三代战机，不可能面对三代战机创下17：0的战绩。

据中央社，中国官媒央视网军事节目“威虎堂”官方微博14日发布影片转载这则新闻，也搭配多个歼20片段，并称空军此前发布宣传片，首次公开王海大队列装的歼20战机，也被视为暗示“新型改装战机”就是歼20。