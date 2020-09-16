解放军战机遭指多次飞入台湾领空

解放军军机接连飞入台湾防空识别区，台湾外交部、国防部召开记者会表达立场。中国国台办发言人马晓光今天声称，解放军此举是针对当前台海形势和维护国家主权需要采取的必要行动。

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据昨天说今天报道称，连闯台湾空域，国台办称维护中国主权行动。中国国务院台湾事务办公室上午举行例行记者会，马晓光在回答媒体询问时，作上述表示。

马晓光声称，台湾是“中国神圣领土不可分割的一部分”。中国解放军的“有关战训活动”，是针对当前“台海安全角势”和“维护国家主权”需要采取的必要行动。马晓光宣称，共军的行动是针对“外部势力干涉”和“台独分裂活动”，绝非针对广大台湾民众。“有人感受到威胁，只能说明他们企图勾连外部势力搞分裂”。

据马晓光又说，中国愿意“为和平统一创造广阔空间”，但绝不为各种形式的台独分裂活动留下任何空间。中国大陆“有决心、有能力挫败一切台独活动，坚决捍卫国家主权和领土完整，坚决维护两岸同胞的共同利益”。

据中央社报道，解放军9至10日连续两天在台湾西南方海空域大规模军演，距离台湾最近仅90浬（约166公里），台湾国防部10日晚间在记者会上痛斥中共此举为“严重的挑衅行为”；外交部随后也在记者会上指，解放军行动除对台湾构成严重挑衅，也对区域安全稳定造成严重威胁。