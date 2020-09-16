韩媒指中国官方在朝鲜族也缩小民族语言教育

中国内蒙古自治区最近强推汉语教材，引发蒙古族人抗争，据韩国媒体说，中国部分朝鲜族中小学，新学期起改用没有朝鲜语（韩文拼音）注释的汉语教材，同样引发朝鲜族忧虑。

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据朝鲜日报报道，中国继内蒙古之后也缩小朝鲜族民族语言教育。近日，中国内蒙古自治区教育局宣布加强汉语教育，遭到了当地少数民族蒙古族的抗议。与此同时，中国朝鲜族学校也从本学期开始用中国的统编教材代替语文教材，在朝鲜族社会引起了骚动。有舆论担忧，随着中国政府强调“民族团结教育”，朝鲜语教育可能会萎缩。而自9月新学期开始，辽宁省等中国东北地区的部分朝鲜族小学和初中将使用中国人民教育出版社编写的《语文》教材代替延边教育出版社编写的《汉语》教材。而此前，中国少数民族学校一直用少数民族语言编写教材。

朝鲜日报引据一位消息人士称：“部分朝鲜族学校正将其他科目的朝鲜语教材替换为汉族使用的汉语教材”，“虽然不像内蒙古那样有政府层面的明确方针，但也在试图加强汉化教育。”

此前，内蒙古教育厅于8月26日宣布，今年秋季学期起，全区民族语言授课学校小学一年级和初中一年级将使用人民教育出版社的《语文》教材。此外，2021年开始《道德与法治》，2022年开始《历史》也将使用统编教材和国家通用语言文字授课。对此，蒙古族家长和学生举行了抗议示威，甚至罢课。

朝鲜族社会也出现了对“朝鲜族教育崩溃”的担忧。虽然此前就有朝鲜族家长送子女上汉族学校。但通过在这次的教材变更，从长期来看，高考中的朝鲜语考试可能会被取消。在中国，根据少数民族优待政策，上少数民族学校的学生可以用自己的民族语言进行高考。但如果从小学开始就使用和汉族一样的标准教材，高考也随之统一，最终将导致小初高的朝鲜族教育大幅萎缩。

据朝鲜日报说，中国境内朝鲜族人数约为183万人（以2010年为准），但朝鲜族集中居住的东北三省朝鲜族学校今年的高考考生数约为2千多人。据辽宁省朝鲜族地区报纸《辽宁朝鲜文报》报道称，2010年，辽宁省朝鲜族学校的高考考生数为1026人，但今年减少到514人，10年间人数减半。自2023年开始，朝鲜族等少数民族考生的加分项（目前为5分）将被取消。

该报道引据分析认为，朝鲜族、蒙古族学校更换教材是中国中央政府强调的“民族团结教育”政策的延续。去年9月，习近平在全国民族团结进步表彰大会上发表演讲时称：“中华民族一家亲，同心共筑中国梦。”