韩媒曝料华为包机赴台湾抢时间囤购台产半导体最新型配件

美国规定，自15日起，所有使用美国装备、技术、软件制造的半导体，未经美国允许不得向华为出售。据悉，华为目前的零部件库存最长可以支撑6个月。台湾媒体曝料华为赶在15日前派包机前往台湾，囤购台湾半导体关键零配件。据有舆论认为，从短期来看，停止与华为的交易可能会带来打击，但从长期来看，对韩国企业有利。

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据朝鲜日报引述台媒消息，中国华为包机囤积台湾半导体。13日，一架来自中国大陆的货机飞抵台湾桃园国际机场。飞机刚驶入货物站，数十名身穿黄色马甲的装货人员便开始往飞机上装载货物。据当地媒体报道称，这架飞机是华为派来的特别货机。飞机上的货物是台湾半导体企业TSMC生产的数百万个最新型智能手机用AP。

该报道引述《自由时报》称：“华为派出一架专用货机费用为700万新台币。”

该报道指出，距离尖端零部件断供仅剩两天的时间，华为正在热火朝天地采购零部件。美国规定，自15日起，所有使用美国装备、技术、软件制造的半导体，未经美国允许不得向华为出售。据悉，华为目前的零部件库存最长可以支撑6个月。

美国对华为的制裁不仅影响华为，还波及全球的半导体行业。华为的供应商、全世界的电子企业短期内销售额都将遭受打击。据新浪财经称：“这是在全球电子零部件供应链掀起巨浪的事件。”曾经向华为供货的企业个个都殚精竭虑。目前，全世界的半导体企业都已向美国商务部申请与华为的交易许可。但据业界称：“美国批准交易的可能性微乎及微。”

该报道说，半导体企业纷纷开始接洽新客户，以填补与华为停止交易而产生的销售额漏洞。据悉，日本显示器企业JDI正在探讨改变供应线，向中国智能手机企业小米等企业供货的方案。

但也有舆论认为，从短期来看，停止与华为的交易可能会带来打击，但从长期来看，对韩国企业有利。

该报道称，如果中国的中低价品牌和苹果、三星电子等填补了华为的空位，智能手机的整体半导体需求有望得到维持。KB证券调查中心理事称：“即使华为失去了市场，全球智能手机市场每年14亿部的需求量并不会消失”，“即使其他企业崛起，也必须购买三星电子和SK海力士的半导体存储器。”