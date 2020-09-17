中共党校原副校长指近年落马的省部级贪污金额触目惊心

中共中央党校原副校长李君如说，最近两年落马的一些省部级干部，贪污的财产金额触目惊心，让人无法想象。他呼吁中共干部在财产观问题上守住初心。该报道没有涉及近年落马贪官涉案触目惊心数额细节。

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中共党校原副校长李君如指，近年落马的省部级大员贪污金额触目惊心。联合早报今天引述《解放日报》报道，李君如今日（17日）作主旨报告时呼吁各级领导干部，特别是高级干部“不忘初心、牢记使命”，革除违背人民至上价值观的资产阶级和非马克思主义的“财产观”的影响。

李君如说，“之所以要把‘财产观’问题提出来，是因为在研究权力观的时候，我们注意到那些以权谋私的腐败分子谋的‘私’，主要是财产。”落马的不少干部，问题大多发生在利用职务上的便利大肆贪污或受贿上。他说：“特别是最近两年处理的一些省部级领导干部的大案，他们贪污受贿的财产金额，实在触目惊心，让人无法想象。”

据李君如强调，领导干部在财产观问题上要把握好三点，一是明白财产问题上的出发点和落脚点都是为了人民，而不是为了自己。二是明白“财产从哪里来”。共产党人不是禁欲主义者，可以享有个人财产，但这些财产的来源都应该是正当的。三是“财产用于何处”，权力不能用来谋取私利，干部自己的财产也不能用来交换或谋取权力或私利。