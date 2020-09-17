中国称严正交涉克拉奇访台 威胁审时作出必要反应

针对美国国务院副国务卿访问台湾，中国外交部发言人汪文斌周四表示，中方对此坚决反对，已向美方提出严正交涉，并将根据形势发展做出必要反应。

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据路透社今天报道说，美国副国务卿访台，中国外交部称已向美方提出严正交涉并将根据形势发展作出必要反应。据中国外交部发言人汪文斌在外交部例行发布会上并称，中方敦促美方充分认清台湾问题的高度敏感性，立即停止美台官方往来和提升实质关系，慎重处理涉台问题。

据汪文斌说，“中方坚决反对任何形式的美台官方往来，这一立场是一贯明确的。美方执意安排副国务卿访台，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报的规定，助长台独分裂势力的嚣张气焰，”他表示。

据路透社说，台湾外交部周四表示，美国务院主管经济成长、能源与环境次卿克拉克（Keith Krach)将于17日-19日率团访问台湾；台湾总统府则称此有望为台美经济合作奠定更强的基础。克拉克是美国国务院自1979年以来访台最高层级官员。路透社说，日前有四名消息人士对路透称，随着特朗普政府不断加大力度向中国施压，美国当局打算向台湾出售多达七种主要武器系统，包括地雷、巡航导弹和无人机。美国寻求向台湾一次性出售七种武器，将是打破多年来惯例的罕见做法。