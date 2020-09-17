中国第三艘航母快来了

美国智库“战略暨国际研究中心”（CSIS）中国国力计划公布8月中的卫星照片显示，中国第3艘航空母舰已具初步规模，预计未来几个月内就能完成船体组装后下水。

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据香港经济日报今天报道，美国智库“战略暨国际研究中心”（CSIS）中国国力计划（China Power Project）公布8月18日的卫星照片显示，这艘航空母舰正在上海江南造船厂进行组装。这是中国第3艘航舰，也是第一艘装备现代技术航母。根据照片估算，这艘航母船体总长约297米，吃水线宽度约40米。中国前两艘航母辽宁舰与山东舰总长度分别是304.5米与315米。不过，中国国力计划指出，未来增加驾驶舱后，航母总长度应该还会再延长数公尺，因此尚无法确定这艘航母的最终长度。

据华盛顿邮报（The Washington Post）引述中国国力计划研究员福纳乐（Matthew Funaiole）的话指出，无法从照片中确定新航舰是否会安装电磁弹射器，这是当前外界对中国航母技术的最大疑惑。

据该报道称，不过，福纳乐仍对中国展现的设计与装配航舰能力感到惊讶，这艘航航母预估要到2023年才能服役。早前有报道称，这艘航母船体即将完成合拢，预计今年底或明年初就能顺利下水，还将首次装备能有效利用舰载机的最新电磁弹射器。