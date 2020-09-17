美国制裁后 中国颁新疆就业白皮书 称尊重人权也反对强迫劳动

美国政府14日以侵害人权、强迫劳动生产的产品为由，对部分来自新疆的制品发布暂扣令，中国官方今天（9月17号）发布《新疆的劳动就业保障》白皮书，似以此回应美方及海外对新疆维吾尔穆斯林等少数族裔被迫劳动的质疑和谴责。

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据中国官媒报导，中国国务院新闻办公室今天发表的白皮书内容共分6个部分，介绍了新疆劳动就业的概况，指当地大力实施“积极的就业政策“，强调充分尊重劳动者的就业意愿、保障劳动者基本权利，并“积极实践国际劳工和人权标准”。相关培训包括汉语教学和职业培训，白皮书称这些措施可以让农村人口创业或到工长就业；相关的政策还让新疆地区的生活水平持续提高，为长期发展奠定了稳固的社会和安全保障。

根据被中国官媒称之为“新疆劳动就业真实情况”的“白皮书“，2014到2019年，全疆年均培训城乡各种劳动者128万人次。在“持续加大就业培训力度”等各项支持就业政策实施后，同一时期，新疆的劳动就业总人数和城镇居民人均可支配收入均获大幅上升。

官媒相关报道称，尊重和保护人权是中国的宪法原则，新疆也坚决防范打击强迫劳动行为。

白皮书还称，新疆始终把尊重劳动者意愿作为制定就业政策、推动就业培训等的重要依据；切实保障劳动者平等就业权利；“切实保障劳动者宗教信仰自由和使用本民族语言文字等权利”，劳动者可以自主选择使用何种语言文字进行交流；全面推行劳动合约制度，明确用人单位和劳动者权利义务……

实际上，近年有关新疆“职业培训再教育中心”中强制受训、劳动等报道曝光后受到各国重视和一致谴责。法新社报道称，地域广阔的新疆半自治区曾一度遭受系列血腥的恐怖袭击，犯案者均被指是维吾尔族。随后北京以反恐维稳为由近年来对该地区采取铁腕安全政策。根据非政府保护人权组织的报告，新疆有超过一百万人穆斯林被关押在“集中营“，但中国一直辩称这是”职业培训中心“，目的是帮助他们就业和远离激进宗教思想。

美国对中国的新疆人权状况尤为关注，除了参众两院通过法案对相关官员和企业进行制裁外，美国海关与边境保护局于当地时间14日，还对部分来自新疆的服饰、棉制品、发制品与一家安徽企业生产的电脑零件发布暂扣令。该局代理局长摩根（Mark Morgan）表示，发布暂扣令在向国际社会发出明确讯息，美国不会容忍供应链中有非法、不人道与剥削性的强迫劳动行为。

在此之前，美国商务部7月也曾对11家中国企业制裁，理由是这些企业配合中国政府侵犯人权、大规模任意拘留、强迫劳动，并对新疆维吾尔自治区穆斯林少数民族强制收集生物识别数据。北京当局今天发表白皮书显然是要回应美国及其他国家的质疑。

除了美国，欧盟领导人也在本周一召开的欧中峰会上还就人权问题向习近平施压。欧盟要求中国允许国际调查员进入新疆，且允许欧盟官员可以到访西藏，同时还批评中国在香港问题上的政策。9月15日，中国外交部发言人汪文斌表示，同意欧盟及成员国驻中使节访问新疆，但表示“反对有罪推定式的调查”。

中国也强调，三年来，新疆地区没有发生恐怖袭击。