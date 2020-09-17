中美关系恶化 调查称双方都互不投资了

根据一份研究报告表示，美国和中国之间的投资因双边关系紧张，在2020年上半年降至九年低点。紧张关系可能导致更多中国企业承受剥离美国业务的压力。

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路透社今天引述谘询公司荣鼎谘询(Rhodium Group)的数据，指2020年上半年美中之间的投资降至九年低点，因双边紧张关系升级。根据谘询公司荣鼎谘询(Rhodium Group)的数据，1月至6月两国之间的投资，包括公司的直接投资和风险资本的流入，较上年同期下降16.2%，至109亿美元，投资下滑也是受到了冠状病毒大流行的打击。这与2016年和2017年的半年度总计近400亿美元相去甚远。

美国总统特朗普指称中国科技公司构成国家安全风险，大幅扩大行动以限制中国企业。这当中包括将电信巨头华为列入其贸易黑名单，威胁对中芯国际采取类似的行动，并下令字节跳动剥离旗下的短视频应用TikTok。字节跳动与甲骨文的TikTok协议正在寻求获得批准，按照该协议甲骨文将成为字节跳动的技术合作伙伴，而非直接收购。

据报告认为，“由于目前对美中技术整合的不安感上升，其他许多公司，不管是在美国有业务的中国公司，还是在中国有业务的美国公司，都有可能被迫进行拆分。”据报告补充说，美国对待字节跳动的做法以及整体上不再倾向美中技术整合，可能导致一系列政策出台，致使美国科技公司在中国从事业务变得更加困难。根据此报告，上半年美企在华投资锐减31%至41亿美元，中资企业在美投资增加38%至47亿美元。这主要是由于一项交易--腾讯音乐TME.N牵头的财团以34亿美元收购环球音乐(Universal Music)少数股权。