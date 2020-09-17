习近平称百姓把中共看成自家的党

在美国政界兴起“中共不等于中国”论述之际，中共总书记习近平继日前以“绝不答应”回应后，16日在湖南视察时强调，中国老百姓“把共产党看成是自家的党，是老百姓的党”。

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据中央社今天报道称，巩固党国连结，习近平指百姓把中共看成自家的党。自特朗普政府升高美中对抗态势后，美国政界的对中论述开始区分“中共”与“中国”，被认为直捣问题核心，也让北京高度警觉。

该报道说，习近平3日在出席纪念抗战胜利75周年座谈会上，则以“任何人、任何势力企图把中国共产党和中国人民割裂开来、对立起来，中国人民都绝不答应”一语，作出回应。

中央社引述新华社报导，习近平16日前往湖南省考察调研。他在视察郴州市汝城县文明瑶族乡沙洲瑶族村一户农家时说，因为有老百姓支持，中共才有了“光荣历程、辉煌事业”。农户家里的变化，“共产党坚持为民本色，说到做到”的道理。根据新华社报导，习近平随后走出农户，向在场的村民说，中国共产党人自己有一条棉被“也可以分半条给老百姓。建党近百年“不忘初心，老百姓把共产党看成是自家的党，是老百姓的党”。

据报道说，同一天，习近平还前往郴州市一所小学视察，其中包括一个正在上思想政治课的班级。他说，“红色基因”要在学生们的身上得到体现，“革命事业要一代一代传下去”，“中华民族伟大复兴”将在今天的青少年一代手中实现。