国际半导体组织罕见为中芯发声 警告特朗普不要列黑名单

向芯片行业提供复杂且昂贵设备的企业计划警告特朗普政府，不要提议把中国顶级芯片制造商中芯国际列入黑名单，称这将“损及”美国产业。国际半导体设备暨材料协会SEMI在全球范围内有2,400家会员。

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路透社报道，代表向芯片行业提供复杂且昂贵设备的企业企业的国际半导体设备暨材料协会(SEMI)起草了一份信件，警告特朗普政府不要把中芯国际列入黑名单。据路透社报道称，这封信可能最早本周递交给商务部部长罗斯。

该报道称，路透看到了这封信。

该协会在信件草本中称，把中芯国际列入黑名单将损及美国的技术优势，使得美国企业更难向该公司供货。美国原产设备和材料年度销售额中有高达50亿美元都来自中芯国际。他们还认为，此举将让人愈发觉得，美国商品交付“不可靠”，这会打击美国的全球市场份额。

“我们敦促商务部认真考虑，将中芯国际列入实体清单可能对美国工业、经济和国家安全产生哪些直接及长期不利影响，”该协会称。SEMI在全球范围内有2,400家会员。

据该报道，商务部暂时没有回应置评请求。

美国国防部正在与其他机构合作，以决定是否将中芯国际列入商务部的“实体清单”，这将迫使美国供应商在向该公司供货前寻求很难获得的许可。

路透社说，受该消息影响，中芯国际股价下跌近四分之一。