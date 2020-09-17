毛泽东文物收藏家在港寓所被爆窃 称痛失40亿藏品

著名内地「红色文献」收藏家符春晓位于香港一个单位遭爆窃，报称损失价值40亿港元(下同，折合约4.4亿欧元)的毛泽东真迹字画及邮票。仍在中国内地避疫的符春晓，回应传媒时表示，「很悲痛，吃不下，睡不着」。警方翻查闭路电视后，正追查三名年约30岁的可疑男子。

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符春晓不愿透露具体的失窃物品，但多家媒体引述消息人士称，被盗走的收藏品包括一幅两米长的毛泽东亲笔诗词，估值达20亿元，以及数十幅总值19.8亿元的字画和多张估值约2000万元的古董邮票，其中一张是备受收藏家追捧的「全国山河一片红」，该邮票在2009年曾录得368万元一枚的拍卖价，创下当时单枚中国邮票拍卖最高成交纪录。

根据警方资料，符春晓在油麻地弥敦道持有单位的大厦保安上星期四(10日)巡逻后发现，10楼一单位铁闸有被撬痕迹，于是报案，警员到场调查后，在屋内亦发现铁笔和螺丝起子，单位内的字画和邮票被人偷走，损失金额仍在估算当中。警方翻看闭路电视后，怀疑三名男子与案件有关，正追查三人，暂时未有人被捕。

警方引述大厦保安表示，农历新年后未见过符春晓，料是回乡避疫，案发后，警方曾联络身在中国的符，但因疫情难以实时赶回来，于是找女儿回来协助警方调查。

肇事大厦是一座商住混合楼宇，既有区议员办事处，亦有诊所和风月场所，当区区议员朱子洛早前向区议会提交文件，指大厦今年已有至少三宗爆窃案，要求警方正视。

符春晓曾任不同集邮杂志主编，现为香港中华文物保护协会副会长，亦是香港邮学会会员。他主要收集苏维埃时期的政府文件，是中国著名红色文献收藏家，收藏大量毛泽东的书法、书信、邮票等，曾在香港举办毛泽东书法诗辞展，亦曾在其他展览展出收藏品，包括2018年邮学会举办的邮票展。