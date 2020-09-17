港媒称习亲自任组长党内机构渐趋低调甚或“转入地下”

中共总书记习近平上任后，在党内许多功能不一的小组、委员会亲自挂帅，但近年这些机构却多数转趋低调，渐无音讯。中央社指香港明报以“转入地下”、“隐身幕后”等语，形容中共这些小组及委员会会议不再被报导的情况，其中，外界从中央财经委员会日前举行并被报导的第8次会议，看出了这一现象。评论指，即使近来转趋低调，但仍不影响习近平集权的决策风格。

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据中央社今天报道称，习近平挂帅的党内机构，外部形势不佳渐趋低调。消息称，中共总书记习近平上任后，在党内许多功能不一的小组、委员会亲自挂帅，一度被官媒高调报导。近年来，这些机构却多数转趋低调渐无音讯，似与外部形势不佳、内容不宜公开有关。

外界对习近平这一被戏称为“小组治国”的模式，至今看法仍有分歧。先前分析多认为，习近平此举是借由绕过党内既有机制而集中权力。即使近来转趋低调，但仍不影响习近平集权的决策风格。

据该报道，香港明报以“转入地下”、“隐身幕后”等语，形容中共这些小组及委员会会议不再被报导的情况，其中，外界从中央财经委员会日前举行并被报导的第8次会议，看出了这一现象。

中央财经委员会是中共19大后，2018年3月从“中央财经领导小组”升格而来，会议一向受到各界关注。据新华社报导，今年1月3日，财经委员会曾举行第6次会议，但9月9日却举行了第8次会议。外界才赫然发现，大小官媒对第7次会议只字未提，便跳到了第8次会议。除中央财经委员会外，目前仍能看到官媒报导的，则是中共在形式上仍十分重视、以“深化改革”为名的中央全面深化改革委员会会议，上一次被报导的是9月1日举行的第15次会议。与财经委员会一样，都由自兼主任的习近平主持。

其他由习近平兼任组长或主任的党内小组及委员会，像是中央国家安全委员会（主席）、中央外事工作委员会、中央全面依法治国委员会、中央网络安全和资讯化委员会、中央审计工作委员会、中央军民融合发展委员会等单位，虽定期召开会议，但几乎未见官媒报导。其中，像中央外事委升格后，仅有2018年5月15日的第1次会议有被报导。之后，中国面临美中贸易战、美国对中国策略全面转向等重大变化，迄今未再见到官媒的公开报导。

但也有分析指出，中共官媒并没有逐次报导党内各小组及委员会议的定例。像是中央财经委及前身中央财经领导小组，在习近平2012年11月上台后，直到2014年6月的第6次会议才开始被报导，第1至5次会议也没有被报导。

中央社说，明报报导以“地下化”一词，形容这些小组及委员会消失在官媒的报导中，并认为这些现象可能与外部环境变化有关，一些敏感的会议内容不便公开。也因此，这些党内机构的领导成员变化，也显得讳莫如深。有另一种分析认为，习近平的“小组治国”模式，意在摆脱官僚系统阻力及牵绊以推动改革，避免政局不稳导致社会动荡。然而，与上述分析对比，这些分析被认为是殊途同归，都是习近平力求集权之举。