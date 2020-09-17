特朗普今研抖音交易报告 中国字节跳动坚持最终协议需获中美批准

美国总统特朗普表示，他还没准备正式同意有关甲骨文和字节跳动旗下TikTok的交易提案，并称他周四将收到有关此事的报告。据中国字节跳动周四称，有关甲骨文成为TikTok技术合作伙伴的最终协议的签署，还需获得中国和美国相关部门的批准。

广告 继续浏览后续

据路透社报道，美国总统特朗普周三表示，他还没准备正式同意有关甲骨和字节跳动旗下TikTok的交易提案，并称他周四将收到有关此事的报告。据特朗普在记者会称，他被告知没有合法途径确保美国政府从TikTok交易中获取资金。根据字节跳动的提案，该公司将保留TikTok全球业务的多数股权，并为TikTok在美国设立总部。

据特朗普说，“不，我还没准备同意任何事。”特朗普说。“他们明天早上将向我报告，我们会让你们知道。”

字节跳动称TikTok最终协议签署还需获得中美两国相关部门批准

路透社今天引述中国字节跳动周四称，有关甲骨文成为TikTok技术合作伙伴的最终协议的签署，还需获得中国和美国相关部门的批准。

据美国前国家安全官员和监管律师称，中国字节跳动要说服白宫允许其保留旗下在美国广受欢迎的短视频应用TikTok的多数股权，势必会面临一场艰难的斗争。

据路透社周二报道称，字节跳动已经向美国官员提交了一份计划，希望能保留TikTok全球业务的多数股权，并在美国成立TikTok总部。美国财政部下属的美国外资审议委员会(CFIUS)正在审核该交易提议。