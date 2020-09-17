王毅访乌兰巴托提互不干涉内政

内蒙古近期强推汉语教材引发当地蒙古族抗争，中国国务委员兼外长王毅日前出访蒙古国时便提出双方要不断增强政治互信、不干涉对方国家内部事务，并应确保这是两国关系的“定海神针”。消息说，王毅出访期间，约百名示威群众聚集在蒙古国政府宫（Government Palace）前的苏赫巴托尔广场（Sukhbaatar Square），高喊“保卫我们的母语”、“王毅走开”。

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据中央社报道，内蒙强推汉语引抗争，王毅访蒙古吁互不干涉内政。根据中国外交部官网通稿，王毅15日在蒙古国首都乌兰巴托（Ulaanbaatar）会晤蒙古外长恩赫泰旺（Nyamtseren Enkhtaivan）时，作上述表示。

据王毅称，中方将继续支持蒙古经济社会发展和民生改善，愿与蒙方分享发展机遇，实现共同繁荣。双方也要共同努力，确保中蒙关系长期健康稳定发展。“中蒙是永久的邻居，也应成为永远的朋友。这是两国唯一的选择，也是最好的选择”。王毅又说，“双方要不断增强政治互信，夯实双边关系政治基础，尤其要相互尊重国家主权和领土完整，不干涉对方国家内部事务。这不仅是两国建交时的政治承诺，也是国际关系的基本准则，应当成为确保两国关系健康稳定发展的‘定海神针’”。

中央社综合外媒消息，中共当局在内蒙古强推汉语教材、打压蒙语，也引发蒙古国民众不满。王毅出访期间，约百名示威群众聚集在蒙古国政府宫（Government Palace）前的苏赫巴托尔广场（Sukhbaatar Square），高喊“保卫我们的母语”、“王毅走开”。

该报道称，今年秋季起，内蒙古小学一年级和初中一年级先使用统编语文教材，2021年小学一年级和初中一年级使用统编“道德与法治”（政治）教材，2022年初中一年级使用统编“历史”教材，并使用中国通用语言文字、也就是汉语授课。中国宣称这项政策是为推动民族团结，并坚称仍有空间在其他学科和年级使用蒙古语文授课。但此事引发蒙古族人罕见抗议和罢课，人权团体也指北京试图抹杀蒙古民族文化。