美台又一大突破 美驻联合国大使会见台驻纽约办事处官员并称期待会见蔡英文

上报引述《美联社》（AP）消息指，中华民国驻驻纽约总领事李光章16日与美国驻联合国大使克拉夫特（Kelly Craft）在纽约共进午餐，克拉夫特表示会面属“历史性”，称自己支持美国总统特朗普（Donald Trump）强化台美双边关系，并期待与总统蔡英文会面，AP分析指出，这次为台湾高级官员首次与美国驻联合国大使会面，且在国务院次卿（Keith Krach）访台前会面，可视为特朗普政府更进一步加深关系的象征。美国副国务卿克拉奇今抵台湾访问，引发北京愤怒。

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据上报今天报道，美驻联合国大使期待与蔡英文会面，与台湾驻纽约处长李光章午餐时如此表态。双方在纽约曼哈顿一间露天餐厅中会面，但未有透露确实地点，从拍摄的图片可见两人相对而坐，旁边未有其他人在旁似是私人聚会。克拉夫特接受《美联社》的访问时指，李光章一直在台湾外交部担任主任秘书，至7月抵达纽约出任经济及文化办事处处长，而她则接受李的午宴邀请。克拉夫特指期待（美国）总统做正确的事，“这是试图加强及深化美台双边关系，我想代表政府继续这样做”。

该报道称，克拉夫特表示作为东道主欢迎李光章来到纽约，指与李聊了很多不同范畴的议题，包括了解他的家庭与经历，以及他对华人的广泛敬钦与尊重，又讨论了台湾的技术革新，形容台湾是可以“主导世界”。

克拉夫特表示台湾遭北京当局边缘化，认为2400万人民的声音是需要被听到，“这真的很可惜，因为他们应如其他人一样参与联合国事务，美国会帮助台湾在不同的方式下参与联合国，包括重返世界卫生组织（WHO），“如果我们不和中国站在一起，那台湾呢？或是不只是台湾、还有香港及其他国家？”克拉夫特最后表示，美方会持续支持台湾并感谢他们的无私贡献，台美有共同促进民主的目标，期待有一天与总统蔡英文会面。

据该报道说，克拉夫特在5月曾在推特（Twitter）上转发一条由美国联合国常任代表团（U.S. Mission to theUN）的挺台推文，指不应禁止台湾人民踏入联合国领域。

而李光章受访时则表示，克拉夫特是一名了不起的外交官，又指自己很喜欢认识新朋友，同时让台美双方一起分享民主、人权与法治，“我们会成为伟大的合作伙伴”。

上报说，李光章处长今年5月由行政院核定上任，接任原本的处长徐丽文。此前他担任外交部主任秘书，曾担任驻美代表处副代表、驻荷兰代表与欧洲司长、副司长等职位。