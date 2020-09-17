美国或澄清禁微信不惩罚用户 美微信用户诉讼今听证

8月，美国总统特朗普颁布一份广泛禁令，禁止国内企业或个人与微信母公司腾讯控股行交易。这份行政令称微信和字节跳动的短视频应用TikTok对国家安全构成“重大威胁”。此前美国加紧行动，从美国数字网络中清除“不受信任的”中国应用。不过据美国司法部表示，即使美国下周通过其他行动禁用微信，微信用户也不会面临民事或刑事处罚。

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据路透社今天报道，美国称微信用户不会面临处罚，将澄清交易禁令范畴。美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)将在周日前发布监管规定，澄清哪些与微信相关的交易将被禁止。

路透社说，微信用户在旧金山地区法院提出一项动议，寻求初步禁令来阻止特朗普政府禁止美国个人用户、企业和团体使用微信。该动议的听证会将于周四举行。提起诉讼的微信用户表示，特朗普政府的行政令显然禁止“数以百万计的美国微信用户...使用世界上最流行的中文社交媒体空间。

美国司法部在周三提交的一份文件中回应称，罗斯不打算针对仅仅是下载或使用微信交流个人或商业信息的个人或团体，并补充称他们不会面临刑事或民事处罚。但司法部补充称，“使用该应用进行此类交流可能会受到针对其他交易的措施的直接或间接损害。”

路透社说，Sensor Tower的数据显示，微信在美国的下载次数达到1,900万次。在中国，微信作为服务、游戏和支付的媒介无处不在。特朗普的行政令称微信“自动捕获用户的大量信息，”这“可能会允许中共获取美国人的个人和专有信息。”