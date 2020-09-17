美起诉并通缉5名中国在逃黑客 目标包括香港民主派和台美等地逾百间机构

美国司法部起诉五名逃回中国的公民，指他们涉嫌在美国及其他地方向超过一百间公司及机构发动网络攻击，针对社交媒体、计算机游戏开发公司、大学、电讯服务供货商、外国政府以及在香港的民主派人士。司法部指，其中一人自称与中国国家安全部有关。

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这五名同时被联邦调查局通缉的中国黑客，现时仍逍遥法外，但司法部同一通告中指出，与当中两名黑客串谋入侵计算机游戏公司系统的马来西亚商人，在美国法庭发出逮捕令不足一个月，马来西亚政府已于本月14日把二人在有「小福州」之称的实兆远拘捕，司法部对马来西亚的高度合作表示赞赏，但就同时指责中国。副司法部长罗森(Jeffrey A. Rosen) 批评中方对黑客行为坐视不理，只要黑客攻击中国以外地方的计算机，并窃取有利中国的知识产权，他们在中国便会很安全。

司法部并无指明北京政府同黑客活动有关，但认为攻击香港民主派人士不像会获得明显利益，而是与北京政府的立场一致。文件不点名地透露，有五名政界祉民主派人士的计算机遭被告入侵，五人分别是一名现任和一名前任立法会议员、一名公民党创党成员、一名与民主运动相关人士和一名因港区国安法而被通缉的民主派人士。

根据起诉书，被通缉的五名中国公民分别是张浩然、谭戴林、蒋立志、钱川及付强，他们年龄介乎35岁到39岁之间，与APT41和「邪恶熊猫」等中国黑客组织有关。他们会透过勒索软件对全球不同领域的一百多间企业、机构及个人进行网络攻击，受害机构、公司或个人遍布澳洲、巴西、香港、台湾、印度、日本和新加坡等14个国家和地方。此外，五名被告亦入侵各地的电子游戏公司网络，窃取游戏资源，并通过非法网站在黑市出售图利。

司法部官员指出，被告使用的黑客软件之先进和范围之广，可说是无与伦比；部分犯罪人士更以为他们与中国拉上关系便可任由他们在全球入侵和窃取计算机数据。

各被告涉及数以十计的控罪，一旦罪成，最高罚款由两年到27年不等。