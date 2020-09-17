解放军今在东海加军演 剑指美高官抵台访问?

中国浙江海事局昨晚通报，解放军今天早上8时至晚上6时在东海举行军事演习，5点连线内的海域禁止驶入。截至17日上午9时，中国官方与媒体并未提及今天东海军演目的。美国国务次卿克拉奇（Keith Krach）今天下午将率团访台。

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据中央社今天报道称解放军今在东海军演。据中国海事局官网，浙江海事局16日晚上6时36分发布东海军演的航行警告。据该发布，16日早上8时至晚上6时在东海5点连线间海域进行军事演习，禁止驶入。军演5点连线范围为：29-28.93N，122-09.22E；29-30.08N，122-13.23E；29-22.87N，122-11.82E；29-23.85N，122-15.58E及29-21.57N，122-14.18E。

据该报道称，9月以来，中国已在东海公开发布两次军演，第一次是8日早上8时至11日晚上6时；第二次是12日早上8时至晚上6时在象山沿海。

中央社引述中国东方网消息称，7月下旬以来，解放军在沿海地区的军演接连不断，这个势头到了9月依旧在保持。根据不完全统计，解放军自7月下旬迄今在渤海、黄海、东海、南海等4大海域军演已超过30场。