香港庭审判一示威者暴动罪成 反送中第一桩

香港一名26岁男子被控于“反送中”期间参与包围警察总部，并袭击一名便衣员警。法庭今天裁定男子暴动罪和普通袭击罪成立，这也是“反送中”后首宗经法庭审讯定罪的暴动罪案件。

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据中央社今天报道，香港法庭17日裁定一名包围警察总部、袭击便衣员警的男子暴动罪和普通袭击罪，这也是“反送中”后首宗经法庭审讯定罪的暴动罪案件。

2019年6月26日，大批示威者包围位于湾仔的警察总部。综合香港电台和商业电台消息，这名担任装修工人的岑姓男子被控当晚参与包围警总，并在警总外殴打一名张姓便衣员警。港媒指出，这名便衣员警当晚前往警总上班时，被包括被告在内的示威者袭击，警员之后拿起附近的角锥等清洁用品防卫。

据消息指，法官批评被告利用警员意外撞倒女子的状况，将自己的袭击说成是防止犯罪、保护他人，甚至是自卫，都只是“削足适履”。法官称，警员在敌众我寡的情况下，不可能愚蠢到试图攻击任何人。消息引述法官判词指，被告承认当时和其他示威者正搬运杂物堵住警总出入口，明显是严重扰乱社会秩序。判词又指，被告作出袭击那一刻，就是将自己承认的非法集结，演变成暴动。

中央社说，法官裁定被告暴动罪和普通袭击罪名成立，稍后将听取辩方求情。案件将在25日宣判。

港媒指出，本案也是“反送中”以来第一宗经法庭审讯定罪的暴动罪案件。之前有一名男子未经审讯就在法庭上承认暴动罪，5月时法庭做出判决，被告因认罪被减刑至有期徒刑4年。

据该报道，根据香港法律，暴动罪最高可判处有期徒刑10年。