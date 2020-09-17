21岁的澳州青年柏乐志何以招来北京怒火？

澳大利亚青年柏乐志（Drew Pavlou）不仅被中国官方媒体《人民日报》旗下的《环球时报》点名为“反华”人士，而且在今年8月20日被中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上点名批评， 说他“从台湾拿了钱，居心叵测”。被中国外交部点名于是也成了他在推特账号上自我介绍的标签。这位21岁的年轻人何以吸引北京当局注意呢？

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柏乐志原本是澳大利亚昆士兰大学哲学系的一名普通学生。但2019年7月，他组织小型集会，声援香港年轻人的反送中运动，示威活动与一些中国留学生发生冲突，柏乐志从此进入中国官方舆论的视线。中国驻昆士兰首府布里斯班领事馆就冲突事件发表声明；《环球时报》则发表文章，说他在个人脸书账号上的头像图片写有“辱华内容”。

柏乐志也不示弱，将中国驻布里斯班总领事徐杰告上法庭，理由之一是自布里斯班领事馆声明之后，他的个人社交平台出现诸多暴力言论，甚至有死亡威胁。

新冠疫情期间，柏乐志在昆士兰大学孔子学院门前举牌留影，又招来“种族歧视”的指责。

今年8月，他在社交媒体上转发中国驻基里巴斯大使在当地一次欢迎仪式上走人体地毯的照片，再次引发北京不满。尽管他本人并不是照片的作者，但还是被外交部发言人赵立坚在记者会上点名。柏乐志对如此“殊荣”很不理解，他向本台法语部悉尼特约记者Grégory Plesse表示：

“我不懂他们为什么不放过我。我并不是什么重要人物，只是一名21岁的大学生。可他们却把我看作是严重威胁，点名攻击我。”

不过他对此很自豪：“中国政府把我对他们的种族灭绝政策的批评看作是威胁，我觉得这是一种荣誉，说明我站在历史正确的一边。”

不过，在中国与澳大利亚双边关系日趋紧张的背景下，柏乐志的行为也在国内给他带来不少麻烦。今年5月，他就读的昆士兰大学对他执行纪律处分，开除两年。后因他提出上诉，这两年的开除期缩短至今年年底。

昆士兰大学因为这项开除决定也颇受舆论批评。和其它澳大利亚大学一样，中国留学生注册人数多少关系着学校的资金多寡。

有超过18万中国留学生在澳大利亚大学就读。澳大利亚当局已对大学与中国资金的关系展开调查。