中印边境解放军轰6到位 传印军2路遭切断

港媒引据《印度快报》报道，一名匿名的印军高官17日接受传媒采访时表示，中方在达普桑盆地部署了两个旅的兵力，切断了印军进入第10至第13巡逻点的道路。另据《环球时报》引述多家媒体报道称，中国已于9月15日将轰-6轰炸机部署在拉达克（Ladakh）地区的附近。

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据香港01今天报道，中印冲突，解放军轰-6战机部署边境，印军两条道路已被切断。

印度防长辛格17日在议会联邦院接受议员质询时表示，“印中冲突和对峙是由于巡逻问题造成的”。他再次指责“中国试图通过发起挑衅性军事行动单方面改变中印边境实控线现状”，同时强调“印度希望能够和平解决边界问题”，但不回避为“捍卫国家主权”而采取任何行动。

另一名匿名的印度军官表示，印度在此轮印中边境对峙中没有失去任何领土，但印军已经有超过15年未在该地部署如此大规模的人员和武器装备。他还称，印军目前的防御重点是拉达克地区东部，但也充分意识到“中国有可能在边境实控线沿线的任何争议地点采取入侵行动”，因此整个边境地区均处于高度戒备状态。他表示，中方在达普桑盆地部署了两个旅的兵力，切断了印军进入第10至第13巡逻点的道路，“这种阻止印军到达其传统巡逻点的情况从对峙前数周就已经开始。”

据该报道称，据悉，中国在国内范围内部署了约270架轰-6轰炸机，其中大部分位于其东海岸附近，这是世界上最大规模的轰炸机机队，其机体比美国或俄罗斯现役的轰炸机要新得多。报道称，轰-6轰炸机拥有强大的火力，部署了多种防区外巡航导弹，未来在拉达克地区发生冲突时，有可能为解放军提供主要优势。

鉴于中印双方空军基地的稀缺性，在远距离打击印度基地的能力足以打破空中态势的平衡。最值得注意的是，新型长剑-20巡航导弹的弹头重500公斤，射程为2,000公里，较轻的鹰击-63巡航导弹的射程仅为长剑-20射程的十分之一，但它的重量要轻得多，这意味着一架轰炸机可以携带更多导弹。它们的精度和可操作性使其成为对印度阵地的严重威胁。

据报道指出，印度目前正在苏-30MKI战斗机上部署K-100空对空导弹（又名KS-172），其射程估计达到300公里至400公里。该型导弹还专门进行了优化，可被用来对付亚音速轰炸机。此外，印度国防部还订购了俄罗斯S-400防空导弹。报道认为，尽管中国目前在该地区拥有空战和对地打击能力方面的优势，但随着印度开始投资购买性能更强的防空系统，并考虑购买米格-35和苏-57战斗机，这种情况可能会改变。

香港01说，当前，中印边境局势持续升温。有消息人士指，解放军在争议边境已经进入二级战备动员状态。解放军共有四级战备状态，数字越低等级越高。“二级战备状态”距离战争一触即发的“一级战备状态”只差一级。解放军上一次在该边境地带将备战级别提升至二级是1987年。进入二级战备状态意味着当局将更多士兵与武器送到前线，所有军官不论位阶一律加强临战训练。