中国或低调成立新冠病毒中心

中国疾病预防控制中心主任高福今天在一场论坛演讲时透露，中国已成立“国家新冠病毒中心”，将负责收集病毒、基因组序列，并制定疫情防控国家标准等。高福没有透露中国新冠病毒中心成立时间地点等细节。

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据中央社今天报道称，中国宣布成立国家新冠病毒中心，制定疾控标准。据中国青年报app（应用程式）透露，高福18日出席2020中关村论坛全球科学与生命健康论坛，并在演讲时作上述表示。据高福说，新成立的“国家新冠病毒中心”将负责收集病毒、基因组序列，进行2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情防控相关的培训、国际合作、协调全国活动、制定国家标准等工作。

高福还提到，事实上，一些第三方公司在2019年年底就已经测到了“不明原因肺炎”基因序列。这也引发中国疾控体系要不要进行改革的讨论，比如第三方公司发行的问题，要不要透过疾控系统上报。他并表示，目前全球仍处于疫情大流行早期，COVID-19与流感最大的不同是没有季节性。已有证据显示，2019冠状病毒很早就适应人类，但处于休眠状态，可能无法明确溯源。

据中央社说，2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）在中国造成严重疫情，媒体调查指出，各地疾控机构早在2019年底已经发现疫情，由于没有对外公布的权力，只能逐级上报，而高福1月6日便要求启动二级应急响应，无奈未获中央领导人首肯。该报道称，身兼全国政协委员的高福5月在13届中国人民政治协商会议全国委员会3次会议上发言呼吁，应提升疾控机构话语权，并赋予专业决定权，及减少行政部门的干预。