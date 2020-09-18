中国异议艺术家巴丢草传获哈维尔创意异议人士奖

中国在澳大利亚异议艺术家巴丢草感谢受颁今年哈维尔创意异议人士奖。哈维尔创意异议人士奖由总部位于美国纽约的人权基金会于2012年起颁发的奖项，以奖励“用勇气和创意挑战不公、生活在真实中的创意异议人士”。澳大利亚华裔异见艺术家巴丢草以创作讽刺中国大陆政治的漫画作品为人所知。

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笔名巴丢草出生于中国上海，现居住于澳大利亚。

据在澳大利亚广播公司（ABC）曾经录制播放纪录片《中国异艺者》（China's Artful Dissident），指知名澳大利亚华人艺术家巴丢草稍早首度摘下面具，将自己的真实样貌公之于众。

该报道称，去年，巴丢草戴着面具发起一场全球性的六四纪念活动，借助坦克人的形象激起人们在世界多地追思1989年天安门大屠杀。但几个月后，巴丢草突然取消了他原计划在香港举办的首个个人展览《共歌》并从公众的视野中消失，原因是他的家人在中国遭到当局的施压和威胁。

据维基百科，瓦茨拉夫·哈维尔创意异议人士奖（英語：Václav Havel Prize for Creative Dissent）是总部位于美国纽约的人权基金会于2012年起颁发的奖项，以奖励“用勇气和创意挑战不公、生活在真实中的创意异议人士”。

该奖项是为纪念原捷克异议作家、首任捷克总统瓦茨拉夫·哈维尔而于其逝世后次年设立的，设立过程中还得到了哈维尔遗霜达格玛·哈维尔相助。

Google共同创始人谢尔盖·布林与Paypal共同创始人彼得·蒂尔为该奖项提供了部分资金。

至此尚没有巴丢草获奖的进一步细节消息。