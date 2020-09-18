山西平遥古城私宅变国有争议 224户遭封条强收

中国又传发生私产遭强占为国有的争议。山西平遥古城建于西周宣王时期，被称为中国保存最为完好的四大古城之一。中国官方媒体透露，近期有224户民房，陆续被贴上封条强制收归国有。部分居民从今年年初开始就已委托律师采取法律行动，不过至今并未有人获得胜诉。目前仍在诉讼中的居民表示，对于自己的官司并不抱期待。

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据中央社今天引述消息报道，中国山西省平遥古城224户民房，近期陆续被贴上封条强制收归国有，居民遭到驱赶。居民私下表示，由于当地政府财政困难，加上房产价值水涨船高，才拿民众私产开刀。

报道引述中国经营网17日消息，今年初开始，位于山西平遥县的平遥古城内，有224户的居民陆续收到来自当地政府通知，私人房产要被收归国有。近期部分房屋已被贴上封条并要求居民期限内迁出。甚至有些用于经营旅馆的房屋，在仍有旅客投宿的情况下，警察和城管直接进入室内将投宿旅客赶走，并在门上贴上封条。

报道称，虽然大家有苦说不出且不敢和政府对抗，不过官方媒体引述当地居民私下指出，由于近年平遥古城成了旅游重镇，全年接待游客达1700万人次，房产的价值据传翻了10倍以上，加上当地政府近期的财政缺口扩大，才盯上这块肥肉。消息称，被盯上的这些建物过去都曾被政府征用为“经租房”。

经租房的历史可以追溯至1958年，中国政府推动“私房改造运动”，规定持有私房的民众，若是将房屋用于出租且出租数量与面积超过政府规定，将由政府征用，并由有关部门统筹出租、管理、修缮等事宜，把出租后的部分租金支付给房主。支付比例依各地规定不同，一般落在20%到40%。

虽然中国相关法律并未授权政府可以此方式介入人民私产，但一般认为，这样的政策是为了解决当时人口大规模移动造成的居住需求。1966年起，中国政府陆续停止向被征用的屋主发放租金，但并未将房屋返还给屋主。直到1985年官方政策改变后，才陆续将“经租房”以不同的方式返还给原屋主。

据消息称，平遥县从1992年开始执行返还房屋的工作，分30批次，共598户顺利取得“落实私房产权通知书”，其中有不少人还是花钱向政府赎回自己的房产。不过今年初开始，居民陆续收到“关于撤销‘落实私房产权通知书’的告知书”，宣称当初的返还程序不合规定，因此要求居民搬离，房屋重新收归国有。

该报道说，当地居民表示，“经租房”应该是“出租的房屋”，但当年他们的房产并不符合此一条件，却也被列入“经租房”。经历超过半个世纪，好不容易从政府手中将房子拿了回来，没想到现在又失去了。