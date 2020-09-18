巴黎警方破获一中国人偷渡团伙

法国警方在巴黎破获一个专事偷渡中国人的非法集团，6名中国男子与一名中国女子被警方拘捕并被立案送交司法。法国警方指控这一人口走私团伙，与在中国国内的旅行社联手，以旅游签证将中国人抵法后藏匿，并提供黑工与糟糕居住加以盘剥。大部分中国非法藏匿者，都在巴黎大区的中国餐馆打黑工。

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据法新社今天自巴黎的报道，警方日前突击搜查了巴黎北部郊区的几个点，查获了涉嫌走私与窝匿中国非法移民的团伙。该团伙涉嫌以一条龙手法，与中国境内的旅行社联手，将中国游客窝藏，并提供非法居留法国的服务，包括提供住房，打工的中国餐店，以及试图合法化的纸张证明。

警方据称突袭检查了几个住房，并指控住房条件很差。警方据称还检查了涉案的中国餐馆。涉案人员是否在中国餐馆或居住地被查获，消息没有细节。

警方还搜查了涉案的组织者，并在他们的住处查获了数目不多的欧元现金。据警方说，涉案者的银行账户可以款项也被冻结。

至少有3名涉嫌者被司法监视居住，另外4人今天被送到法庭听审。警方指2016到2017年，至少200多中国人以旅游方式非法居留在法国。在中国，得到来法签证，可能要交付5000欧元非法费用。

警方说，目前已经有11名被查获的非法居留者，将被驱逐出法国或被暂时安置于拘留中心。