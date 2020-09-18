抗议美高官访台 环时最坚决 威胁如美防长访台 解放军轰炸机直飞台湾上空军演

美国国务次卿克拉奇率团访台之际，中国军方警吿称“玩火者必自焚”，同时公布解放军东部战区在台海附近组织实战化演练。对此，中国官媒《环球时报》总编辑胡锡进称，此次演习就是攻台的实操性预演。香港媒体引据他还指，如果美国国务卿、防长来台湾，解放军战机就应飞越台湾岛，直接去台岛上空演习。我们试射的导弹更应该飞越台湾，直至飞越台所谓总统府上空。

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据香港01今天报道称，解放军台海实战演练多架战机逼近台空域，胡锡进：这就是攻台预演。胡锡进9月18日在微博发文表示，通过这次演习，也通过之前的系列演习，解放军不断积累攻台经验，掌握台湾防御体系的系列关键数据。它们就是攻台的实操性预演，只需一个政治理由把它们从演习版激发成实战版，“台独”的一切就将灰飞烟灭。

今天上午，中国国防部新闻发言人任国强宣布，解放军东部战区在台海附近组织实战化演练。这是针对当前台海形势、维护国家主权和领土完整所采取的正当必要行动。他警吿称，“美国和民进党当局加紧勾连，频繁制造事端，无论是以台制华还是挟洋自重，都是痴心妄想，注定是死路一条，玩火者必自焚。”

与此同时，台媒报道指，解放军战机从台湾西南、西部、西北和北部四个方向逼近台湾，台湾22次“广播驱离”，称广播内容出现“接近领空”的字眼罕见。

对此，胡锡进表示，“美国高官来一次，解放军的战机就要逼近台湾一步。如果美国国务卿、防长来台湾，解放军战机就应飞越台湾岛，直接去台岛上空演习。我们试射的导弹更应该飞越台湾，直至飞越台所谓‘总统府’上空。民进党当局不想过了，我们就来成全它。”

香港01说，据胡锡进认为，解放军东部战区此次军演释放两大突出信号。第一是，中国国防部明确表示军演针对当前台海局势，“这说明解放军不再讳言，我们威慑的就是美台勾连，这不仅是决心和意志展现的升级，而且是定点瞄准。”

二是解放军的反应速度极快。解放军的这次重大演习也未提前宣布，更像是一个应急决定。而这么大的行动，能够如此短时间里组织起来，这是一个十分强烈的信号。它说明解放军已有能力在极短时间里动员组织针对台湾的军事行动，这说是演习，但它更像实战，是解放军和整个国家针对台海局势一次应急反应的实操过程，因而它具有极其重要的意义，是中国大陆针对台海局势摆出的新的重大砝码。